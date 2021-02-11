الحمد لله على نعمة الأهلي.. حمدي فتحي يحتفل ببرونزية مونديال الأندية

احتفل حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏ونشر حمدي فتحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له من المباراة، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله على نعمة الأهلي".

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.