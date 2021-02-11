نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألمواجهة” موعد مباراة النصر والشباب 2021/02/13 في الدوري والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجماهير السعودية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يحين موعد مباراة النصر والشباب، في قمة الجولة أل 18 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود “مرسول بارك” وسوف تنقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز الشباب للإستمرار على قمة الجدول، النصر يرغب في الثأر من هزيمة في الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، والتقدم خطوة في الترتيب وفيما يلي موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة.

موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة

تلعب قمة الجولة أل 18 السبت الموافق 2021/02/13، في تمام الساعة 19.20 بتوقيت القاهرة، 20.20 بتوقيت مكة المكرمة، 21.20 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية KSA HD 3.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة

الشباب السعودي : يحتل قمة الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 17 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهزم في مباراتين، سجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 12 هدف.

النصر السعودي : يحتل المركز ألسادس برصيد 25 نقطة من لعب 17 مباراة، حقق ألانتصار في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 21 هدف.

تاريخ مواجهات النصر والشباب في الدوري

التكافؤ هو سيد الموقف بين الفريقين حيث تقابل الفريقين في 23 مباراة في الدوري، فاز النصر في 8 مباريات، وفاز الشباب في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات، سجل النصر 25 هدف في شباك الشباب، بينما سجل الشباب 24 هدف في شباك النصر.

التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة الشباب في الدوري

حراسة المرمى : “براد جونز”.

خط الدفاع ” علي العوجامي، أسامة الخلف، عبد الله العمري، سلطان الغنام”.

خط الوسط ” عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، جونزالو مارتينيز، نور الدين مرابط، سامي النجعي”.

خط الهجوم ” عبدالرزاق حمد الله”.

التشكيل المتوقع لفريق الشباب في مباراة النصر في الدوري

حراسة المرمى ” فريد البواردي”.

خط الدفاع ” أحمد شراحيلي، محمد سالم، عبد الله الزوري، إيجور”.

خط الوسط ” الفريد ندياي، إيفيريانيجا، فابيو مارتينيز، سيبا، حسين القحطاني”.

خط الهجوم ” كريستيان خوانكا”.