تهنئة خاصة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي بعد إنجاز كأس العالم

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي للاهلي التهنئة للاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي، كما هنأ جماهير وأعضاء النادي ومجلس الإدارة، وكل منظومة الأهلي ومحبيه، بمناسبة الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي أسعد ملايين المصريين ومعهم جماهير الأهلي الوفية الموجودة في الدوحة، التي ساندت الفريق منذ لحظة الوصول وحتى تتويجه بالمركز الثالث.

وكالعادة تضرب الجماهير الأهلاوية المثل والقدوة في الإخلاص والمساندة لناديها في كل مكان، وهذا ليس بجديد على هذه الجماهير المخلصة، التي ستظل دائمًا القاسم المشترك في كل بطولات الأهلي وانتصاراته.

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي وتحملهم المسئولية منذ بداية البطولة، وظهور أفراد البعثة بالشكل الذي يليق بمصر العزيزة والنادي الأهلي، مشيرًا إلى تقديره الكامل لدور كل مؤسسات الدولة وقياداتها في مساندة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الدولية.

كما وجه محمود الخطيب التحية إلى الفرق المشاركة في البطولة (بايرن ميونيخ الألماني، وتيجريس المكسيكي، والدحيل القطري، وأولسان الكوري)، مؤكدًا الروح الطيبة التي سادت أجواء البطولة بين الجميع.