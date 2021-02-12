والد مروان محسن: ابني كان زعلان رغم التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

كشف الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة حزن نجله بعد تتويج الأهلي في برونزية كأس العالم.
وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ابني كان زعلان رغم تتويج الأهلي بالبرونزية في كأس العالم".
وتابع: "لم أتواصل مع مروان وأتركه حتى يهدأ ولكن شاهدنا أنه كان حزينًا بسبب ضياع ضربة الجزاء أمام بالميراس".
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