والد مروان محسن: "أتمنى أن يختم ابني مسيرته في الأهلي"

علق الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلقي مروان محسن عرضًا من النادي الإسماعيلي في يناير السابق.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان لم يخبرني ويأخذ رأيي في عرض الإسماعيلي ولكن الإسماعيلي ناد كبير".

وتابع: "الإسماعيلي كبير ولكن أتمنى أن يختتم ابني مروان مسيرته الكروية في النادي الأهلي".