ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي واتحاد جدة

بقي فريق الشباب في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما فرط أهلي جدة في تحقيق الفوز على الاتحاد مساء اليوم الخميس.
وتعادل أهلي جدة والاتحاد بهدف مقابل هدف، وأحرز هدف اتحاد جدة النجم أحمد حجازي مدافع النمور والمنتخب الوطني.
وأقيمت أيضا مباراة أخرى في الدوري السعودي، مساء اليوم الخميس، بين الاتفاق وأبها وانتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدف.
وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباراتي الخميس على النحو التالي.
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