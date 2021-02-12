هيثم شعبان بعد الفوز على المحلة: المربع الذهبي ليس نهاية المطاف

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق، أن الفوز على غزل المحلة اليوم، كان هاما جدا في تلك الفترة، مشددا على أن لاعبي سيراميكا كليوباترا، لديهم إصرار كبير وروح عالية في تحقيق الانتصارات دائما، مشيرا إلى أن ذلك ظهر في لقاء اليوم أمام غزل المحلة.

وحقق سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على غزل المحلة، بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير، بالجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وأضاف الفريق إلى رصيده ثلاث نقاط جديدة، ليصل إلى النقطة التاسعة عشرة، محتلًا المركز الرابع.

وقال المدير الفني، إن سيراميكا كليوباترا صادفه سوء توفيق في لقائي أسوان ومصر المقاصة، ولكن روح اللاعبين أعادت الفريق إلى الانتصارات من جديد، بحصد ثلاث نقاط جديدة، أمام خصم قوي ويقدم نتائج جيدة في الدوري الممتاز.

وعن تواجد سيراميكا كليوباترا في المربع الذهبي قال هيثم شعبان: "الفريق يخوض أول تجربة له في الدوري الممتاز، وتم بناؤه بشكل سريع في فترة قصيرة، وكان من المهم لنا تجانس اللاعبين بشكل سريع، وتحفيظ فكر الجهاز الفني وطريقة اللعب، والأداء يتحسن بشكل مستمر من مباراة إلى الأخرى، ونحاول تحقيق أفضل النتائج من خلال أفضل أداء، والمربع الذهبي ليس نهاية المطاف".

وأردف قائلا: "لدينا بعض الأخطاء التي نحاول تصحيحها في كل مباراة، الفريق يعمل وفق خطة ممنهجة ومدروسة، والجهاز الفني يعمل في إطار علمي حديث، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة، وأن نستمر في تقديم الكرة الهجومية، التي تكسب احترام الجمهور".

وعن إهدار ركلتي جزاء في مباراتين متتاليتين أمام المقاصة ثم المحلة قال: "أعظم لاعبي العالم يهدرون تلك الركلات، شريف دابو أهدر اليوم، وهو من أفضل لاعبي مصر في تسديد ركلات الجزاء، ولكنه أمر وارد، وسوف نتعامل مع هذا الموقف في قادم الفترات، نمتلك قوة هجومية كبيرة تجبر الخصوم على ارتكاب ركلات الجزاء، لذلك سنتعامل مع هذا الأمر بشكل سريع".