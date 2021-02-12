نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخوض فريق الزمالك مباراته الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 حين يستضيف فريق مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي بدون ححضور جماهيري للمباراة التي تقام في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، حيث يقع الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة ستجمع فريق الترجي التونسي على ملعبه مع تونغيث السنغال في مجموعة صعبة ستشهد تنافس قوي بين الفرق الأربعة على التواجد في المركزين الأول والثاني المؤهلين بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي، وسيدبأ موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

يلعب الزمالك أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ضد شقيقه مولودية الجزائر ساعيا لتحقيق الفوز في بداية مشواره بمرحلة المجموعات التي صعد إليها الفريق بشكل مباشر دون أن يتكلف عناء خوض مباريات الدور الثاني الذي يبدأ الفريق مبارياته في البطولة به بعد أن انسحب منافسه فريق الغزالة التشادي من البطولة ليتأهل رفاق شيكابالا بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات متواجدا في مجموعة قوية بجوار الترجي، المولودية، وتونغيث، حيث يأمل الزمالك في تخطي تلك المرحلة ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الذي كان قريبا من الفريق بشكل كبير الموسم الماضي بعد نجاحه في التأهل لنهائي البطولة قبل الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله شيكابالا.

الزمالك يدخل مباراته أمام المولودية بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من العودة لمسار الانتصارات من جديد في مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري ليتناسى الخسارة الأليمة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد سجله فرجاني ساسي ليخسر ثلاث نقاط هامة في سباق التنافس مع الأهلي على لقب البطولة مبكرا، قبل أن يتمكن من تحقيق فوز ثمين في الجولة الماضية ضد الاتحاد بهدفين سجلهما كلا من أحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما ليقتنص ثلاث نقاط هامة يرفع بها رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن الأهلي الذي خاض مبارتين أقل من رفاق باتشيكو.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم

9:00 توقيت مصر، وفلسطين.

8:00 توقيت الجزائر، وتونس.

10:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

بي إن سبورت HD7 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

ماتش الزمالك والمولودية منقول على أون تايم سبورت التردد الأرضي فقط بشكل مجاني، وغير منقولة على أون تايم سبورت الفضائي.