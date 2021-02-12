باتشيكو يعفو عن أبو الفتوح بعد تجاوزه ضد بن شرقي فى المحلة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن باتشيكو المدير الفني قرر العفو عن أحمد ابو الفتوح الظهير الايسر للفريق وضمه للقائمة المرشحة للعب مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الاولى من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أبو الفتوح كان قد دخل في مشادة كلامية مع أشرف بن شرقي عقب مباراة غزل المحلة، ليقرر المدير الفني استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري".

وتابع: "باتشيكو قرر العفو عن اللاعب بعد حل الأزمة مع اللاعب".