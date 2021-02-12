ونشر سليمان صورة له مع الكابتن محمود الخطيب و بعض لاعبى الفريق وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق وليد سليمان قائلا " مبروك الفوز لأعظم جمهور في الكون و مبروك لمجلس الادارة و مبروك لكل اللاعبين و كنتم رجال و عند الموعد دائمًا ".
و توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد سليمان يهنئ جماهير ولاعبي ومجلس إدارة الأهلى على التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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