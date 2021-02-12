نتقابل فى كأس العالم.. أول تعليق من قفشة على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

علق محمد مجدي قفشة لاعب النادى الاهلى على تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية ونشر عدة صور له من مباراة الفريق مع بالميراس البرازيلي وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وكتب قفشة " الحمد لله .. شكرًا للاعبين الاهلى على الرجولة و المجهود .. شكرًا جمهور الاهلى العظيم .. نتقابل فى كأس العالم كل سنة ان شاء الله " . وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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