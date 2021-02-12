وأكد محمد شريف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن دوره كان السادس في ركلات الترجيح ولكن تم حسم الفوز في الـ 5 ركلات الأولى مشددا ان الاهم من الأداء هو النتائج .
وأضاف أن التاريخ سيذكر عدد البطولات والانجازات وليس الاداء فقط مشددا ان لاعبي الفريق كانوا " رجال " خلال مباريات البطولة خاصة أمام بالميراس البرازيلي .
وتابع أن الجميع كان لديه إصرار شديد على الفوز والتتويج بالبرونزية مشددا ان مباراة بالميراس كانت صعبة للغاية خاصة وان الفريق خاض مباراة البايرن دون حسابات او ضغوطات.
وأكمل انه غير راض عن أدائه حتى الآن مشددا أنه لم بظهر إمكانياته الكاملة رغم الدقائق القليلة التي شارك بها .
وأضاف أن محمد الشناوي يعد أفضل لاعب وقائد رائع حيث يحرص دائما على دعم وتشجيع اللاعبين مشددا ان ياسر ابراهيم كان الأفضل بمباراة بالميراس البرازيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كانوا رجاله.. محمد شريف يتحدث عن تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.