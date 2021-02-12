إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

رد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على بعض الجماهير التي تقارن نادي الزمالك بالنادي الأهلي.

وتابع أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "في ناس بتقول لو الزمالك كان واجه الدحيل كان هيكسبه كتير ولو كان لاعب بايرن ميونخ كان هيلعب أفضل من ذلك".

وقال: "مستغرب من الجماهير اللي بتقارن الزمالك بالأهلي وبقولهم إيه اللي جاب القلعة جمب البحر".