وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مشاركته مع فريق الرجاء المغربي كان له تأثير ايجابي في ان يعتاد على اللعب وسط ضغط جماهيري كبير وضرورة التتويج بالعديد من البطولات لاسعاد الجماهير.
وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اعطاه الثقة منذ انضمامه للفريق حيث شارك كأساسي بمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر وهو ما جعله ينسجم سريعا مع الفريق .
وأكمل أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية مختلفة وحلم كبير لأي لاعب مشددا ان المباراة الأصعب كانت امام بايرن ميونخ خاصة أنه فريق كبير ولاعبيه على مستوى عال .
وتابع أن على معلول نجم الفريق كان الاول في احراز ضربات الجزاء ولكنه نظرا لاصابته قرر موسيماني ان يحرز ضربه الجزاء الاولي امام بالميراس البرازيلي.
وأكمل أن اداء الاهلي تطور كثيرا من خلال المران واداء الفريق اصبح مشرف مشددا ان الفريق يسعى لان يكون بنفس مستوى البايرن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدر بانون يكشف كواليس ضربة الجزاء الأولى أمام بالميراس والأقرب له في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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