بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر " .

وكتب شوبير " الأهلي تالت العالم : حد ليه شوق في حاجة ".

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.