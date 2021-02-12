شاهد.. أول رد فعل لـ والتر بواليا بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

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نشر والتر بواليا عدة صور له من خلال حسابه

وعلق بواليا قائلا " الحمد لله على نعمتك ".

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.