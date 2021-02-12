شاهد.. أول رد فعل لـ والتر بواليا بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

وعلق بواليا قائلا " الحمد لله على نعمتك ".
وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعة الثانية ظهر الجمعة، على متن طائرة خاصة، وذلك في صالة ٤ «كبار الزوار»، بعد إنجاز حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.
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