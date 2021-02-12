أليو ديانج يحتفل بتتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفل أليو ديانج لاعب النادى الاهلى ، بتتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر ديانج صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " شكرا لجميع المعجبين على دعمكم ".

وتسلم لاعبو النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه الى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.