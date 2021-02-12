والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

رد الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي وجهها البعض إلى نجله.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الناس اللي بتنتقد مروان كانت تتمنى تلعب أمام الأهلي ولو دقيقة واحدة.

وتابع: "مروان ثقتي فيه كبيرة جدا وهيستعيد فورمته في أسرع وقت".