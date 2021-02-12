دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج " الشناوى " بعد تتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج الشناوى يزلزل تويتر.. والجمهور:عمل مجهود كبير يستحق التكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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