أول تعليق من حسين الشحات عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وجه حسين الشحات نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التهنئة لـ جمهور النادي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز أمام بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأضاف حسين الشحات في تصريحات لـ الحساب الرسمي للأهلي عبر " تويتر " ان مجلس الادارة يستحق هذا الإنجاز عقب الجهود المبذولة مع الفريق الاول حيث وجه الشكر لـ الخطيب رئيس النادي لجهوده من اجل ان يشارك في المباراة .

وأكمل أن هناك المزيد من البطولات والانجازات سيحققها الفريق خلال الفترات المقبلة وهو ما يعد به الجماهير .