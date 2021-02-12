كوكا يوجه رسالة تهنئة لـ الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

وجه أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب الأول رسالة تهنئة لـ النادي الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مشددا أنه فخر لاي لاعب أن يرتدي تيشرت الأهلي خلال مسيرته.

وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه تابع المباراة في منزله مشددا أن الأهلي قدم أداء جيد ومصدر فخر للجميع.

وتابع أنه راض عن أدائه مع فريق أولمبياكوس اليوناني خاصة عقب تعافيه من فيروس كورونا الذي أخر بدايته مع الفريق في بداية الموسم مشددا ان طموحه هو الانضمام لأحد الدوريات الخمس الكبرى .

وأضاف أنه يرفض الانضمام لاي فريق اوروبي متواضع حتى ولو بمقابل مادي ضخم مشددا أن اللاعب في سن معين يجب أن يبحث عن المادة.

وأكمل أن عقده مع الفريق يمتد لمدة موسمين مشددا ان يتمنى الانضمام للدوري الانجليزي او الاسباني.