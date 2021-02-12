مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 12 -2 2021، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات دوري أبطال افريقيا والدوري الإسباني

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا حوريا كوناكري X بترو أتلتيكو - 6:00 مساء - beIN SPORT HD 7 الزمالك X مولودية الجزائر - 9:00 مساء - beIN SPORT HD 7 فيتا كلوب X سيمبا - 9:00 مساء - beIN SPORT HD 8 مواعيد مباريات الدوري الإسباني سيلتا فيجو X إلتشي - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بولونيا X بينيفينتو 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري السعودي الفيصلي X الوحدة - 2:45 عصرا - السعودية الرياضية الرائد X الباطن -5:30 مساء - السعودية الرياضية مواعيد مباريات الدوري المصري طلائع الجيش X سموحة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

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