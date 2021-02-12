استادات تدرس إقامة احتفالية لـ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم

وجه سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات رسالة تهنئة لـ النادي الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مشددا أن سيدرس مع محمود الخطيب رئيس النادي إقامة احتفالية للفريق احتفالا بالتتويج بالبرونزية.
وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن ما قدمه الأهلي خلال البطولة أداء يدعو للفخر والسعادة مشددا ان تتويج الفريق سيساهم في حرص الشركة على اجراء تطوير للفريق وللنادي.
وتابع أن الشركة تسعى للالتزام بكافة الاتفاقات مع النادي .
وأكمل أن استادات تسعى للحصول على حقوق الانتفاع لبعض مراكز الشباب مقابل تطويرها مشددا ان هناك مشروع لإنشاء بعض مراكز الشباب الجديدة
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