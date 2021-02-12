دوري الأبطال.. الزمالك يفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة مولودية الجزائر

يستضيف فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وتضم قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر كلا من :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش
خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.
خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل.
في المقابل يطمح مولودية الجزائر في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، وتراجعه للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري.
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