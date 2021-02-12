دوري الأبطال.. الزمالك يفتتح مشواره في دور المجموعات بمواجهة مولودية الجزائر

يستضيف فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.

خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل.

في المقابل يطمح مولودية الجزائر في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، وتراجعه للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري.