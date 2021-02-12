حكام مباراة اليوم.. الحنفي يدير مباراة طلائع الجيش وسموحة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري. جاء الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم الجمعة على النحو التالي: مباراة طلائع الجيش وسموحة محمد الحنفي حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد عزازى وتامر سمير وحكما رابعا مبروك نبيل وحكما للفيديو نادر قمر الدولة ومساعده مصطفى الشهدى. يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز فيما يحل الاهلي وصيفا والجونة فى المركز الثالث وسيراميكا كليوباترا بالمركز الرابع.

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