مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ دوت الخليج عن خطته أمام الزمالك

تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، عن مباراة اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد القادر عمراني في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": الاستعداد لمواجهة الزمالك كان عاديا ولا يوجد أي استعداد خاص، لقد توليت قيادة الفريق منذ 4 أيام فقط".

وعن خطته لمواجهة الزمالك، قال:" الرغبة في الفوز والعزيمة لا يكفيان، سنعتمد على التنظيم الجيد والتركيز العالي على أرضية الملعب ومحاولة الوصول إلى مرمى الخصم، نعلم أن المباراة صعبة، ولكن اللاعبين لديهم رغبة في مصالحة الجماهير".

وتابع:" الزمالك غني عن التعريف ومتعود على المنافسات القارية وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي". وواصل:" أكثر ما لفت انتباهي في الزمالك هو النزعة الهجومية وحالة الانسجام والثقة التي يلعب بها الفريق، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري".