بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مقر إقامتها في الدوحة عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.
وتغادر بعثة الأهلي قطر على متن طائرة خاصة في الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة في طريق عودتها إلى مصر، حيث ينتظر وصول البعثة في الثانية ظهرا إلى صالة ٤ (كبار الزوار).
وقدم الأهلي عروضا قوية في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية أمس على حساب بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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