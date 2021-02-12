يحل فريق سموحة ضيفا على نادى طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى الممتاز .
ويسعى فريق سموحة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى المصري بعد سقوطه فيفخ التعادل أمام فريق انبي الجولة السابقة .
ويحاول فريق طلائع الجيش استعادة ذاكرة الانتصارات بعد سقوطه في التعادل أمام المقاولون العرب وبعدها هزيمة من بيراميدز بهدف دون رد
ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بينما جاء سموحة في المركز السابع برصيد 16 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلائع الجيش يستضيف اليوم سموحة في الجولة الـ 13 من الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.