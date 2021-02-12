لاعبو النادي الأهلي لـ الجمهور: مبروك البرونزية ونسعى لتحقيق بطولة جديدة

تعود اليوم الجمعه بعثة النادي الاهلي التى شاركت في بطولة كأس العالم للاندية التى استضافتها الدوحة ، وحصد الشياطين الحمر المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وظهر لاعبو النادي الاهلي في لايف عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجهين التحية للجماهير ووعودهم بمزيد من الانجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة .

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.