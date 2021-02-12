أحمد فتحي مهنئا لاعبي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: مبروك يا رجالة

هنأ أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، أصدقائه لاعبي الأهلي بإحراز برونزية كأس العالم للأندية .

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور للاعبي الأهلي من مباراة امس أمام فريق بالميراس البرازيلي وعلق قائلا "مبروك يا رجالة ".



وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية

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