استقالة رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بسبب تصريحاته عن النساء

قدم رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو "يوشيرو موري"، استقالته من منصبه رسميا، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن النساء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم /الجمعة/ - أن موري حضر اليوم اجتماع عاجل مشترك للجنة التنفيذية ومجلس المستشارين لأولمبياد طوكيو، حيث تقدم باستقالته.

وكان موري، صرح الأسبوع الماضي بأن اجتماعاته مع النساء تستغرق وقتا طويلا لأنهن "كثيرات الثرثرة"، حيث لاقت هذه التصريحات انتقادات داخل اليابان وفي جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى اعتذار موري وتراجعه عن تصريحاته، إلا أنه كان قد رفض الاستقالة من المنصب.

وأضافت الشبكة، أن استقالة موري، البالغ من العمر 83 عاما، جاءت بعد انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب سياسيون في البرلمان بضرورة تقديم استقالته.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاستقالة تأتي قبل أقل من ستة أشهر على انطلاق الأولمبياد التي تأجلت من العام الماضي للحالي بسبب أزمة جائحة كورونا، حيث تدرس اللجنة المنظمة تعيين سابورو كابابوتشي الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الياباني خلفا لموري، نقلا عن وسائل إعلامية محلية.