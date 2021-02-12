تفاصيل جلسة حسام البدري وشوقي غريب المنتظرة قبل معسكر مارس

يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي جلسة خلال الأيام المقبلة من أجل الترتيب قبل معسكر مارس المقبل.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار لخوض مباراتين وديتين أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا فى الكاميرون خلال شهر مارس المقبل.

فيما يتأهب منتخب اوليمبي الفراعنة للمشاركة ضمن منافسات اولمبياد طوكيو صيف العام الجارى بعدما توج بلقب امم افريقيا التي أقيمت نهاية عام ٢٠١٩.

جلسة مدربي المنتخبين المنتظر انعقادها خلال الايام القادمه سوف نتطرق إلى التنسيق حول الاختيارات المقبلة للاعبين كما حدث فى آخر معسكر للمنتخبين الذى شهد فوز المنتخب الأول بمباراتى توجو بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون وفوز المنتخب الأوليمبى بالدورة الودية التي أقيمت في القاهرة وحقق خلالها انتصارًا على منتخب البرازيل.

ويأمل جهاز المنتخبين خلال الجلسة فى التوصل إلى صيغة توافقية من أجل مصلحة الفريقين حتى لا يحدث تضارب فى الاختيارات الخاصة بلاعبي أندية الدورى الممتاز ونظراؤهم المحترفين.

واتفق جهاز المنتخبين فى وقت سابق على التعاون ومنح الأولوية الفراعنة الكبار فى الحصول على العناصر الراغب حسام البدرى فى ضمها إلى معسكر مارس من أجل تجاوز منتخبي كينيا وجزر القمر والمساهمة فى التأهل إلى امم افريقيا فى الكاميرون.

كما جرى الاتفاق على أن تكون الأولوية للمنتخب الأولمبي في ضم اللاعبين خلال فترة أولمبياد طوكيو .