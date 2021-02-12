بدر بانون يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم

احتفل بدر بانون لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.
ونشر بدر بانون عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الصور له بعد التتويج وعلق عليها قائلا: "بفضل الله و بعد عمل جاد و مجهود كبير من جميع اللاعبين استطعنا تحقيق مركز مهم في هذه البطولة العالمية مع ان الطموح كان أكبر لكن الحمد لله دائمًا و أبدا .. مبروك لجميع مكونات النادي .. مبروك لجميع الاهلاويين بالمركز التالت عالميًا #البرونزية_أهلاوية".
وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية
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