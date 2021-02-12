مروان محسن ليس الأول.. لاعبون تعرضوا للتنمر بسبب تراجع مستواهم

شهدت الساعات الماضية هجوما شرسا من بعض الجماهير على السوشيال ميديا على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، وإهداره لركلة ترجيح خلال مباراة الأهلي وبالميراس أمس، الخميس، لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر.

ونجح الأهلي في حصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على بالميراس، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وسقط مروان محسن منهارا على أرضية الملع عقب فوز الأهلي على بالميراس بسبب حالة الضغط والتنمر التي يتعرض لها اللاعب، في الوقت الذي يحتفل زملاءه بتحقيق البرونزية.

مروان محسن ليس الأول، العديد من اللاعبين تعرضوا للتنمر على السوشيال ميديا، بسبب تراجع مستواهم.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للتنمر بسبب تراجع أدائهم على أرضية الملعب:

1- شيكابالا:

تعرض شيكابالا لهجوم عنيف وتنمر من قلة من بعض جماهير النادي الأهلي خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب تقدمه في العمر وترجع مستواه.

وصل الأمر من بعض الجماهير إلى الذهاب إلى المقابر للتنمر على نجم الزمالك، ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

لكن شيكابالا استطاع أن يثبت نفسه ويسجل هدفا خرافيا أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، كما ظهر بشكل جيد في مسابقة الدوري هذا الموسم.

2- إسلام جابر:

ضعط رهيب وتنمر في بعض الأوقات تعرض له إسلام جابر لاعب نادي الزمالك من قبل أعداد قليلة من قبل بعض جماهير القلعة البيضاء على السوشيال ميديا، بسبب عدم ظهوره بالشكل الأفضل خلال بعض المباريات.

3- شريف إكرامي:

تعرض شريف إكرامي لهجوم رهيب منذ رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وانتقاله إلى بيراميدز.

وسخرت بعض الجماهير على السوشيال ميديا على مستوى شريف إكرامي مع بيراميدز، ووصل الحد إلى التطاول بألفاظ قاسية، وهو ما جعل الحارس يتقدم ببلاغات ضد الأشخاص الذين تطاولوا عليه.