منى عطالله تشكو الكاف إلى الفيفا بعد إقصائها من قائمة محكمات أفريقيا

تتأهب المحكمة الدولية منى عطالله لإرسال تظلم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن اقصاؤها من القائمة الإفريقية للحكام. كانت لجنة الحكام فى اتحاد شمال أفريقيا استبعدت المحكمة الدولية منى عطالله من قائمة المحكمات الأفريقية وضم المساعدة يارا عاطف. جاء تمسك المحكمة الدولية منى عطالله بالتصعيد إلى الفيفا بعد رفض لجنة الحكام فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف التظلم الخاص بها التى قامت بإرساله عبر اتحاد الكرة المصري. ورفضت المحكمة الدولية منى عطالله نصائح لجنة حكام الكاف إليها بالتركيز فى الكورسات الخاصة بالمحاضرين معتبرة ذلك توجيها لها بالاعتزال المبكر للمجال التحكيمي. وتمسكت المحكمة الدولية منى عطالله بالاستمرار في ممارسة التحكيم استنادا إلى قدرتها على العطاء فى المجال التحكيمي إلى جانب خبراتها الدولية لمدة تخطت حاجز الستة عشر عاما. وتترقب المحكمة الدولية منى عطالله استجابة لجنة حكام الفيفا لطلب النظر فى التظلم الخاص بها وانصافها ورفع الضرر عنها بشأن استبعادها من قائمة محكمات افريقيا.

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