احتفل مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية أمس بعد الفوز امس ،على فريق تيجريس اونال. ونشر نوير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له وهو يرفع كأس العالم على منصة التتويج وعلق قائلا "البطولة السادسة ". وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفيسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التتويج بكأس العالم.. حارس مرمي البايرن يحتفل بالسداسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.