عودة ساسي وبن شرقي.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مولودية الجزائر

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة مولودية الجزائر، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عودة فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن اللقاء الماضي للزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري تنفيذا لعقوبة الإيقاف المحلي، بينما سيعود أشرف بن شرقي بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مولودية الجزائر:

حراسة المرمى: محمد أبو جيل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - مروان حمدي.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.