وليد شعبان : الـ var تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح بالميراس أمام الأهلي

أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أن حكم تقنية الفيديو المعروفة ب var تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق بالميراس البرازيلي فى مباراة الأمس أمام الأهلي.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي على نظيره بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة ٣/ ٢ وحصد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية.

قال وليد شعبان فى تصريحات له:

السنغالي نداي حكم مباراة الأهلي وبالميراس نجح فى تطبيق القانون بفهم ووعي معايير التنافس العادل بين اللاعبين كما نجح في التفريق بين الأخطاء الواجب احتسابها وبين استمرار اللعب.

أضاف : كما أعلن السنغالي نداي عن كافو الأخطاء بطريقة صحيحة وفقا للمعيار الذى وضعه منذ انطلاق المباراة باستثناء الدقيقة 64 من عمر المباراة، حين استخدم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ساعده في التنافس مع لاعب بالميراس.

استطرد : ربما أنه لو قام السنغالي نداي بمراجعة مع تقنية الفيديو ال var لاحتسب خطأ ضد لاعب الأهلي ياسر ابراهيم يستوجب احتساب ركلة جزاء.

وقال ايضا: لكن حكم ال var لم يقف عند الموقف كثيرا ووافق على قرار الحكم باستمرار اللعب وعدم احتساب اى خطأ لصالح الفريق البرازيلي.