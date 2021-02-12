معلول: روح الأهلي سر إحراز برونزية مونديال الأندية.. والإصابة حرمتني من لقاء بالميراس

حرص علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.
وقال معلول: «إن برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق».
وأضاف: «الجميع تعاهد على إحراز ميدالية في كأس العالم للأندية،وقد تحقق ذلك من خلال التتويج بالبرونزية، وعلينا أن نركز الآن في الأهداف الجديدة للفريق خلال الفترة المقبلة وهي التتويج بالسوبر المحلي و الإفريقي، والحفاظ على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا».
وأشار معلول إلى أنه كان يتمنى أن يشارك في مباراة بالميراس أمس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ولكن الإصابة منعته، رغم أنه بذل مجهودا كبيرا جدا؛ من أجل اللحاق بالمباراة ولكن الإصابة حرمته من ذلك.
واختتم ظهير أيسر الأهلي تصريحاته بالرد على الشائعات المغرضة التي خرجت بعد مباراة بايرن ميونخ الألماني للحديث عن ادعاء الإصابة للخروج من المباراة وقال: «مش علي معلول إللي يهرب من المباريات ولا علي معلول إللي يمسك رجله ويدعي الإصابة».
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