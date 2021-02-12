قرار جديد من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية" أن نادي ليفربول سيعرض على محمد صلاح التجديد خلال الفترة المقبلة براتب أعلى، من أجل إقناعه بالبقاء مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء، على تدهور نتائج ليفربول في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري الإنجليزي، وتراجعه للمركز الرابع.
كانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الأخيرة، أن نادي ليفربول أبلغ إدارة بايرن ميونخ بأن محمد صلاح ليس للبيع.
يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق 3 أهداف عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وكالفيرت لاعب إيفرتون وثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون أصحاب المركز الثاني.
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