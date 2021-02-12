بايرن ميونخ يعلن غياب جنابري عن صفوف الفريق بسبب إصابته في الفخذ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إصابة سيرج جنابري لاعب الفريق.
وذكر نادي بايرن ميونخ في بيان عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات التي أجراها سيرج جنابري أثبتت معاناته من إصابة في الفخذ الأيسر.
ولم يكشف نادي بايرن ميونخ مدة غياب سيرج جنابري عن صفوف الفريق.
كان نادي بايرن ميونخ توج بكأس العالم للأندية، أمس الخميس، بعد الفوز على تيجريس المكسيكي بهدف دون رد، سجله الفرنسي بنجامين بافار.
وأصبح بايرن ميونخ ثاني فريق في تاريخ يتوج بـ 6 بطولات في عام واحد، بعد برشلونة الإسباني.
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