هاشتاج ادعم مروان محسن يواصل تصدر تويتر.. ومغردون: احنا وراك

حرصت جماهير النادي الاهلي على تقديم الدعم للاعب الفريق مروان محسن بعد إهدار ركلة جزاء امس أمام فريق بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.
وتصدر هاشتاج #ادعم_مروان_محسن الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "مروان محسن: ممكن اللاعب يتعرض لإصابات متتاليه او سوء حظ، لكن قسوه الناس ممكن تضاعف عليه الاصابه و سوء الحظ. مروان محسن :يمكن ميكونش افضل المهاجمين لكنه لاعب كبير.
اجتهد فأصاب.. و اجتهد فأخطأ. خلونا رحماء ببعض #ادعم_مروان_محسن "
"في حب مروان محسن ربنا يصلح ما بين إيديك و يرضيك ويوفقك وتبقى أهم مهاجم في مصر أُصبُر وشد حيلك واحنا وراك #ادعم_مروان_محسن".
"بحبك والله يا مروان راجل وبتكافح علي كل كوره شكرا ليك #ادعم_مروان_محسن".
"مروان بعد فوز الاهلي فضل ساجد ع الارض متاثر جدااا بضربه الجزاء اللي ضيعها مع انه عمل اللي عليه كل الدعم ي مرووان #ادعم_مروان_محسن".
وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
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