حصد إلكاي جوندوجان نجم فريق مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر يناير الماضي.
وذكرت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إلكاي جوندوجان هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير الماضي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف.
كان جوندوجان تنافس على جائزة لاعب الشهر مع لينو( آرسنال) - ساكا ( آرسنال) - ستونز ( مانشستر سيتي) - جريليش ( أستون فيلا) - داوسون ( وست هام)- ماديسون ( ليستر سيتي) - بيريرا ( وست بروميتش).
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوندوجان يحصد جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.