ممدوح عيد يترأس بعثة بيراميدز في كوت ديفوار

يترأس المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعثة فريق الكرة خلال وجودها في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد المقبل بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي للبطولة القارية التي حل فيها وصيفا في النسخة الماضية.
ويتواجد ممدوح عيد على رأس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار والتي تغادر على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.
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