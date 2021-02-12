بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كوت ديفوار

وتغادر بعثة بيراميدز إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد لجميع أفرادها. ويلتقي بيراميدز مع راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر. وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تحضيرا للسفر إلى كوت ديفوار لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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