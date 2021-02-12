أحمد فتحي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلى بعد برونزية مونديال الأندية

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة، قادمة من قطر، بعد خوض كأس العالم للأندية.
وسيواجه الأهلي المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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