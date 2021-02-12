بعثة بيراميدز تغادر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة الإيفوارية كوت ديفوار تمهيدا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد المقبل بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي للبطولة القارية التي حل فيها وصيفا في النسخة الماضية.
ويتواجد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على رأس بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار والتي تغادر على متن طائرة خاصة، وفرتها إدارة النادي للبعثة لتوفير الوقت والجهد.
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