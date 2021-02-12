وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة

بعث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًا من قبل الوزارة لاستقبال بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي عقب وصولها من قطر بعد الإنتهاء من المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية وحصول الفريق على المركز الثالث بالبطولة.

ضم الوفد كلًا من الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير ، والدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على سياسة الوزارة الرامية إلى تقديم الدعم والمؤازرة لجميع الرياضيين، والاستقبال الرسمي لأبطال مصر والبعثات الرياضية الذين يحققون الإنجازات في مختلف المحافل الدولية ، والقيام بتكريمهم في سياق من التحفيز والتشجيع لهم لمواصلة تلك الإنجازات.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته، وتقديم أداء متميز خلال مباريات البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة المصرية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الرياضة المصرية تحقق سلسلة من النجاحات والانجازات والتفوق خلال الفترة الراهنة بفضل الدعم الكامل من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى المتابعة مستمرة مع اللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية للاطمئنان على كافة تجهيزات واستعدادات اللاعبين لمختلف البطولات المقبلة.