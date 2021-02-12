نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 والتي يشارك فيها من مصر قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث تم تقسيم الفرق الستة عشر التى صعدت من دور الـ 32 فى البطولة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية من البطولة الذى يقام بنظام الإقصاء.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلى، وفيتا كلوب، وسيما، والمريخ السوداني، بينما تضم المجموعة الثانية مازيمبي، وماميلودي صنداونز، والهلال السوداني، وشباب بلوزداد، وتضم المجموعة الثالثة كل من الوداد البيضاوي، وحوريا كوناكري، وبترو أتليتكو، وكايزر تشيفز، وتضم المجموعة الرابعة فرق الترجي التونسي، والزمالك، ومولودية الجزائر، وتينجويت.

ونستعرض فى التقرير التالى جدول مواعيد مباريات الجولة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 12 فبراير 2021 مباراة فيتا كلوب الكونغولي مع سيمبا التنزاني وتنقل على قناة beINsport HD8 فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجمعة 12 فبراير 2021 مباراة الزمالك المصري مع مولودية الجزائر وتنقل على قناة beINsport HD7 فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

السبت 13 فبراير 2021 مباراة مازيمبى الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري وتنقل على قناة beINsport HD8 فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

السبت 13 فبراير 2021 مباراة الترجي الرياضي التونسي مع تينجوب السنغالي وتنقل على قناة beINsportHD7 فى تمام الساعة الثالثة عصراً.

السبت 13 فبراير 2021 مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ضد الهلال السوداني وتنقل على قناة beINsport HD8 فى تمام الساعة السادسة مساءً.

السبت 13 فبراير 2021 مباراة حوريا كوناكري الغيني مع بترو أتليتكو الأنجولي وتنقل عبر قناة beINsport HD8 فى تمام الساعة السادسة مساء.

السبت 13 فبراير 2021 مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وتنقل عبر قناة beINsport HD8 وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

الثلاثاء 16 فبراير 2021 مباراة الأهلى المصري مع المريخ السوداني وتنقل من خلال قناة beINsport HD8 وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء.