سيد عبدالحفيظ: في ناس بتموت عشان الأهلي مايكسبش.. فيديو

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن برونزية كأس العالم غالية جدا عند الجماهير، مشيرا إلي قوة البطولة الحالية في مشوارها عن السابقة .

وأضاف عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية : بطولة صعبة للغاية بدأت بمباراة أمام أصحاب الأرض الذي يمتلك خط هجوم قوي للغاية الا اننا حققنا الفوز .

وأضاف : حقنا نفرح بالفوز والتتويج بالبرونزية ونركز علي بطولة دورى ابطال افريقيا وبالفعل بدأنا في دراسة المريخ السوداني ونعلم جيدا التدعيمات الجديدة التي أضيفت للفريق.

واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلا : في ناس بتموت عشان الأهلي يخسر وطرف آخر يموت عشات الأهلي يكسب ويجب التركيز في المشوار والابتعاد عن الأشخاص الذين يتمنون سقوط الأهلي .