سيد عبدالحفيظ: في ناس بتموت عشان الأهلي مايكسبش.. فيديو

وأضاف عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية : بطولة صعبة للغاية بدأت بمباراة أمام أصحاب الأرض الذي يمتلك خط هجوم قوي للغاية الا اننا حققنا الفوز .
وأضاف : حقنا نفرح بالفوز والتتويج بالبرونزية ونركز علي بطولة دورى ابطال افريقيا وبالفعل بدأنا في دراسة المريخ السوداني ونعلم جيدا التدعيمات الجديدة التي أضيفت للفريق.
واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلا : في ناس بتموت عشان الأهلي يخسر وطرف آخر يموت عشات الأهلي يكسب ويجب التركيز في المشوار والابتعاد عن الأشخاص الذين يتمنون سقوط الأهلي .
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